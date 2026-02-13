Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama - Son Dakika
13.02.2026 22:47
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray, maçı 5-1 kazandı. Sakatlık sürecini atlatan Wilfried Singo, maç sonu yaptığı açıklamada fiziksel durumunun iyi olduğunu, takıma uyum sağladığını ve Juventus'a iyi hazırlanacaklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray, mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Fildişili savunma oyuncusu Wilfried Singo, sonradan oyuna dahil olduğu Eyüpspor karşılaşmasında 32 dakika süre aldı. Yıldız futbolcu, Eyüpspor maçı sonunda sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

''FİZİKSEL AÇIDAN İYİYİM''

İyi hissettiğini dile getiren Singo, "Çok iyi hissediyorum, özellikle fiziksel açıdan. Takıma uyum sağlıyorum, oyuna adapte oluyorum. Güzel bir galibiyet aldık ve her şey iyi gidiyor. İyi hazırlandım, sakatlık sürecimde yanımda olan ve beni destekleyen muhteşem bir ekip vardı. Juventus'a iyi hazırlanacağız.'' dedi.

