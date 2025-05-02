Sinop\'ta Halter Şampiyonası Sona Erdi

Sinop'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi.

Gazi Çelebi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 4 gün süren organizasyona 35 ilden 92'si kadın 426 öğrenci katıldı.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, şampiyonaya katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Dereceye giren sporcuları tebrik eden Kalyon, şunları kaydetti:

"Öncelikle bu heyecanlı, zorlu ve emek dolu sürecin sonunda tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Sizlerin göstermiş olduğu azim ve disiplin, sadece bu yarışmanın değil, hayat boyu başarıya giden yolun da temelini atmaktadır. Halter gibi zorlu ve kuvvet gerektiren bir branşta elde edilen başarılar, sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda psikolojik ve zihinsel dayanıklılık gerektirir. Burada kazanan sporcularımız, yalnızca birer şampiyon değil, aynı zamanda gelecekte ülkemizin gururu olacak sporcularımızdır. Bu kapsamda düzenlenen organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."