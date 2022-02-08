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Sinop'ta "mahallede maç var" projesi - Son Dakika

Sinop'ta "mahallede maç var" projesi

08.02.2022 13:07
Sinop'ta "mahallede maç var" projesi

Sinop'ta 2009-2010-2011 doğumlu sporcuların katılımı ile futbol müsabakaları gerçekleşecek.

Sinop'ta 2009-2010-2011 doğumlu sporcuların katılımı ile futbol müsabakaları gerçekleşecek.

Konu ile ilgili Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi bünyesinde 2009-2010-2011 doğumlu sporcuların katılımı ile futbol müsabakaları yapılacaktır. Son başvuru 11 Şubat 2022 tarihinde olup müsabakalar 14 Şubat-13 Mart 2022 tarihleri arasında oynanacaktır. Başvurular Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapılacaktır" denildi. - SİNOP

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gençlik, Futbol, Sinop, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sinop'ta 'mahallede maç var' projesi - Son Dakika Spor


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