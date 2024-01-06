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Sinop'ta 'Mutlu Şehirde Polisimle Güvendeyim Projesi' kapsamında öğrencilere judo ve güreş kursu veriliyor - Son Dakika
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Sinop'ta 'Mutlu Şehirde Polisimle Güvendeyim Projesi' kapsamında öğrencilere judo ve güreş kursu veriliyor

Sinop'ta Mutlu Şehirde Polisimle Güvendeyim Projesi kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik judo ve güreş kursu düzenlendi. Kurs kapsamında Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Gazi Çelebi Spor Salonu'nda sporcu gençlerle bir araya geldi.

Sinop\'ta \'Mutlu Şehirde Polisimle Güvendeyim Projesi\' kapsamında öğrencilere judo ve güreş kursu veriliyor
06.01.2024 - 14:58,
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Sinop'ta 'Mutlu Şehirde Polisimle Güvendeyim Projesi' kapsamında öğrencilere judo ve güreş kursu veriliyor.

Sinop'ta Mutlu Şehirde Polisimle Güvendeyim Projesi kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik judo ve güreş kursu düzenlendi. Öğrencilerin spor ile tanışmalarına imkan sağlayan kursta öğrencilerin bedensel gelişimlerine katkı sağlanması ve lisanslı sporcu yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kurs kapsamında Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Gazi Çelebi Spor Salonu'nda sporcu gençlerle bir araya geldi. Burada sporculara Emniyet Müdürlüğünce özel hazırlanan, eşofman takımları, ayakkabı ve tişörtler hediye edildi. Emniyet Müdürü Çetiner, genç sporculara yaptığı konuşmada, "Toplum Destekli Polislik Şubemiz ile birlikte bir proje geliştirdik. Bu projede Sinop'taki çocuklara spor eğitimi verdirmeyi istedik. Değerli hocalarımızın destekleriyle sizleri iyi birer sporcu olarak görmek istiyoruz" dedi.

Ardından sporcular kendilerine hediye edilen eşofman takımlarını giyerek antrenmanlarına kaldıkları yerden devam etti. Antrenman sonrası sporculara ikramlarda bulunuldu. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Sinop'ta 'Mutlu Şehirde Polisimle Güvendeyim Projesi' kapsamında öğrencilere judo ve güreş kursu veriliyor - Son Dakika


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