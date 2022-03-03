Sinop'un ilk başpehlivanının hedefi 'Altın Kemer' - Son Dakika
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Sinop'un ilk başpehlivanının hedefi 'Altın Kemer'

03.03.2022 10:00
Sinop'un ilk başpehlivanının hedefi 'Altın Kemer'

- Sinop'un ilk başpehlivanının hedefi 'Altın Kemer' Mustafa Taş: "Kırkpınar'a kemer almaya gidiyorum" Sinop'un ilk başpehlivanı olan Mustafa Taş, Kırkpınar'da hedefinin altın kemer olduğunu ifade etti.

- Sinop'un ilk başpehlivanının hedefi 'Altın Kemer'

Mustafa Taş: "Kırkpınar'a kemer almaya gidiyorum"

İSTANBUL - Sinop'un ilk başpehlivanı olan Mustafa Taş, Kırkpınar'da hedefinin altın kemer olduğunu ifade etti.

Türkiye güreş tarihinde Sinop'un ilk başpehlivanı olan Mustafa Taş, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 2021 yılında yaptığı dereceyle başpehlivan olduğunu ifade eden Taş, "Başaltındayken biraz daha stresli geçti, çünkü 1 sene önce çeyrek finalde yenildim ve onun bir baskısı vardı. Benden başpehlivan olmamı isteyen sevenlerim, ailem herkes büyük başarı bekliyor. Bunun stresi güreş performansı olarak beni çok düşürüyordu. Ama şükürler olsun ki başpehlivanlık nasip oldu. Başpehlivan olduktan sonra artık streste olmayınca kendi istediğim güreşi yapmaya başladım. Ustalarım hocalarım çok yardımcı oldular bu konuda" dedi.

"Kırkpınar'a kemer almaya gidiyorum"

Hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Taş, "Ben katıldığım turnuvalarda hiçbir zaman ikincilik düşünmedim. Yeni diyenler de olabilir, daha yeni çıktın diyenler de olabilir. Bunları tabi bu sene yıktım. Performansım iyiydi şükürler olsun ama daha da iyi olacak. İnşallah bu sene Kırkpınar'a kemer almaya gidiyorum. Kemer almak istiyorum, Allah nasip ederse. İstiyorum yani zor bir şey değil. İnşallah istersek olur, nasibimizse olur" ifadelerini kullandı.

"Kanımın son damlasına kadar mücadelemi veririm"

Rakipleri konusunda sorulan soruya cevap veren Taş, "Ben çekinmem, kim olursa olsun çıkar maçımı yaparım. Ben kendi ismimi yapmak istiyorsam, Mustafa Taş olmak ve ustalarım gibi iyi olmak istiyorsam bunları yapmam lazım. Cesurluğumdan yana hiçbir sorun yok. Kanımın son damlasına kadar mücadelemi veririm" diye konuştu.

"Hepimiz iyi gidiyoruz"

Antalya Asat Spor Kulübü'nde oluşan rekabet ortamına değinen Mustafa Taş, "Bu kadar Başpehlivanı, başaltı pehlivanını bir arada tutmak gerçekten çok zor. Bu konuda hocalarımıza büyük görev düşüyor. Hocalarımız hiçbir şekilde bizi birbirimizden ayırmadı. Hepimiz iyi gidiyoruz. Antrenmanda kardeşiz ama sahada maçımızı sonuna kadar yapacağız" dedi.

"İnşallah Sinop'a ilk kemeri ben götürürüm"

Kırkpınar'da yapacağı kemer mücadelesine değinen genç başpehlivan, "Sinop'ta ilk Başpehlivan ben oldum. Ailemden çok yapan olmuş, Sinop'tan bu işi isteyen çok olmuş, Cenab-ı Allah ilk bana nasip etti şükürler olsun. İnşallah ilk kemeri de Sinop'a ben götürürüm" şeklinde konuştu.

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Mustafa Taş, Türkiye, Kemer, Sinop, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sinop'un ilk başpehlivanının hedefi 'Altın Kemer' - Son Dakika


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