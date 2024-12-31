Sivasspor Antalya Kampına Devam Ediyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un, Antalya kampı devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 5. gününde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip idmanda top kapma, pas ve baskı çalışmaları yaptı.

???????Sivasspor akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.