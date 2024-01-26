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Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı

Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün antrenman yaparak başladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maç yaptı. Yeni transfer Dorde Nikolic de ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Sakatlığı geçen Hakan Arslan ve gribal enfeksiyonu atlatan Alaaddin Okumuş da takımla birlikte çalıştı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı
26.01.2024 - 17:28,
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Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor maçının ardından bir gün izin yapan Sivasspor, hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Yeni transfer Dorde Nikolic, takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Sakatlığı geçen Hakan Arslan ile gribal enfeksiyonu atlatan Alaaddin Okumuş da takımla beraber çalıştı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor ile Beşiktaş 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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