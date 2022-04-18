Sivasspor'da kupa mesaisi - Son Dakika
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Sivasspor'da kupa mesaisi

18.04.2022 18:04
Sivasspor'da kupa mesaisi

DG Sivasspor, Antalya'nın Serik ilçesinde bugün yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

DG Sivasspor, Antalya'nın Serik ilçesinde bugün yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 16.00'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla birlikte yapılan çalışmalarla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın Serik'te yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra Alanya'ya geçerek kampa girecek. - SİVAS

Sivasspor'da kupa mesaisi
Sivasspor'da kupa mesaisi
Sivasspor'da kupa mesaisi
Sivasspor'da kupa mesaisi
Sivasspor'da kupa mesaisi
Sivasspor'da kupa mesaisi
Sivasspor'da kupa mesaisi
Sivasspor'da kupa mesaisi
Sivasspor'da kupa mesaisi
Sivasspor'da kupa mesaisi
Sivasspor'da kupa mesaisi
Sivasspor'da kupa mesaisi

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Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da kupa mesaisi - Son Dakika


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