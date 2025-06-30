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Sivasspor'da Yeni Dönem

Sivasspor\'da Yeni Dönem
30.06.2025 18:24
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Teknik Direktör Korkmaz, Sivas'ı yeniden başarıya taşıyacaklarının sözünü verdi.

Sivasspor'un yeni Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Sivas'ı layık olduğu noktaya en kısa zamanda getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor, sezonun hazırlıklarına başladı. Sivasspor'un yeni Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Korkmaz, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyleyerek, "İzinli ve sakat oyuncular 3-4 gün içinde aramıza dönecek. Sivasspor kulüp tarihinde birçok başarıya imza atmıştır. Ne yazık ki kulüp bir alt lige düştü. Bu tip felaketler bir yerde de aslında insanlara, kurumlara ve bu tip kulüplere ne olduğunu hatırlatır. Sivas'ın bütün futbol kamuoyuyla, şehriyle şehrin dışına çıkan dinamikleriyle uluslararası dinamikleriyle beraber ne olduğunu hatırladı. Bu gönül birliklerini yakın ve sıcak hissediyorum. Bugün antrenmanla sahaya ayak bastık. Biz antrenörler, futbolcular sahaya ayak bastıktan sonra tüm sorunlar ve dertler geride kalır en keyif aldığımız işi yapmaya başlarız. Bütün gönül yaraları sahaya ayak bastıktan sonra yavaş yavaş onarmaya başlanır. Biz de bugün bu antrenmanla bunu onarmaya başlayacağız. Sivas'ı layık olduğu noktaya en kısa zamanda getirmek için elimizden geleni yapacağız. Futbolda top sizi bazen sever bazen de sevmez ama sahaya baktığınız zaman farklı bir oyun karakteri olan ve insanların izlerken gurur duyduğu bir takım olacağını şimdiden söz veriyorum" dedi.

"Sivasspor çok büyük bir kulüp"

Korkmaz, transfer çalışmaları ile ilgili yöneltilen soruya ise, "Yarın akşam başkanımız Sivas'a gelecek. Transfer çalışmalarımızı değerlendireceğiz. Takımın büyük bir kısmı geri geleceği için çalışmalara başlayacağız. Kamp içerisinde bizler çalışırken ayrı olarak yerlerine oyuncular gelecek. Hem çalışma motivasyonunu hem de takım bütünlüğünü korumak için bunu mevkisel olarak yapmayalım. 1'inci maddemiz oyuncular buraya gelirken bunu içselleştiren ve transfer olurken hizmet edecek oyuncularla çalışacağız. Bazı oyuncu burada olur ama gönlü başka yerde olur. Sivasspor kulübünün çok büyük bir kulüp olduğunu, uluslar arası bir marka olduğunu hisseden kişi burada kalacak" yanıtını verdi.

"Her oyuncu eşittir"

Son olarak Rey Manaj'ın takımda kalıp kalmayacağı sorusu üzerine Korkmaz şu yanıtını verdi:

"Bana göre en iyi oyuncu sahada olan oyuncudur. Sahaya gelip antrenman yapan şehrin ve kulübün geleneklerini ve tarihine saygısı olan her oyuncu eşittir. Bireysel olarak burada çalışmaya başlayan 22 tane futbolcu ve 4 tane kaleci var. Onlar antrenman yaparken bireysel gitmeyeceğiz. Unutmayın ki bu şehre Roberto Carlos ve Cicinho geldi. Umarım kötü günleri arkada bırakacağız. Önemli olan kişiler değil Sivasspor'dur."

Çalışmalar başladı

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Osman Zeki Korkmaz, Sivasspor, Politika, Futbol, sivas, Spor, Son Dakika

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