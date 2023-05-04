Sivasspor-Fenerbahçe maçında herkesi şaşırtan faul detayı!

Sivasspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Türkiye Kupası yarı final ilk maçı golsüz sona erdi. Mücadelede ilginç bir istatistik dikkat çekti.

İLK FAUL DÜDÜĞÜ 15. DAKİKADA ÇALDI

Türk futbolunda sürekli eleştirilen konuların başında oyunun fazla durması geliyor. Ancak Sivasspor-Fenerbahçe maçında ortaya çıkan ilginç istatistik futbolseverleri şaşırttı. Mücadelede ilk faul 15. dakikada oldu. Hakem Atilla Karaoğlan ilk faul düdüğünü 15. dakikada Arao'nun Charisis'e yaptığı hareketin ardından çaldı.

TURU GEÇEN FİNALDE

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe, rövanşta Yiğidolar'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Mücadelede turu geçen taraf adını finale yazdıracak.