Sivasspor-Fenerbahçe maçında herkesi şaşırtan faul detayı! - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor-Fenerbahçe maçında herkesi şaşırtan faul detayı!

04.05.2023 08:36

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı golsüz berabere sonuçlandı. Mücadelede ilk faul düdüğü 15. dakikada çalınırken, Türk futbolunda eleştirilen "oyunun sık durması sorunu" hakemin maça daha esnek bir yaklaşım sergilemesiyle bir ölçüde giderildi. Futbolseverler, bu durum karşısında olumlu görüşlerini dile getirdi.

Sivasspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Türkiye Kupası yarı final ilk maçı golsüz sona erdi. Mücadelede ilginç bir istatistik dikkat çekti.

İLK FAUL DÜDÜĞÜ 15. DAKİKADA ÇALDI

Türk futbolunda sürekli eleştirilen konuların başında oyunun fazla durması geliyor. Ancak Sivasspor-Fenerbahçe maçında ortaya çıkan ilginç istatistik futbolseverleri şaşırttı. Mücadelede ilk faul 15. dakikada oldu. Hakem Atilla Karaoğlan ilk faul düdüğünü 15. dakikada Arao'nun Charisis'e yaptığı hareketin ardından çaldı.

TURU GEÇEN FİNALDE

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe, rövanşta Yiğidolar'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Mücadelede turu geçen taraf adını finale yazdıracak.

YORUMLAR
500
Jesus basın toplantısında çok sinirlendi: Anlayamıyorum, bu penaltıyı nasıl vermez? Jesus basın toplantısında çok sinirlendi: Anlayamıyorum, bu penaltıyı nasıl vermez?

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor-Fenerbahçe maçında herkesi şaşırtan faul detayı! - Son Dakika


Son Dakika
09:13 Bunu başaran başka Türk yok! Enes Ünal, La Liga tarihine geçti
08:53 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti 8 Mayıs'ta boşanıyor
08:42 Seçim yasakları bugün başlıyor! İşte 14 Mayıs akşamına kadar uygulanacak kurallar
08:33 Giresunspor'da teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi
08:32 Bakan Soylu'ya "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" sözleri soruldu: Neresi yanlış bunun?
08:31 Sivasspor-Fenerbahçe maçında herkesi şaşırtan faul detayı!
08:18 Sivasspor-Fenerbahçe maçında Türk futbolunda benzeri az yaşanır olay! Faul detayına herkes şaştı kaldı
08:15 Hava durumu uyarısı: 22 ilimizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
08:14 Kayseri'nin Kaşköy Mahallesi'nde 1.2 milyar değerinde altın rezervi tespit edildi
07:52 22 ile sarı kodlu uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2023 09:29:08. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor-Fenerbahçe maçında herkesi şaşırtan faul detayı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement