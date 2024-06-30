Sivasspor, İngiliz oyuncu Alex Pritchard ile prensipte anlaştı

Spor

Sivasspor'un prensipte anlaştığı İngiliz oyuncu Alex Pritchard, akşam saatlerde İstanbul'a geldi.

Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yiğidolar geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'ten Lig 1'e düşen Birmingham City'nin hücuma yönelik orta saha oyuncusu Alex Pritchard ile prensipte anlaştı.

Başarılı oyuncu akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a geldi.

Kulübün Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl ile bir araya gelen Pritchard, Karagöl ile birlikte yemek yedi.

Alex Pritchard, yarın Sivas'a gelerek kendisini kırmızı-beyazlı takıma bağlayacak sözleşmeye imza atacak. - SİVAS