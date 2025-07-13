Sivasspor Kampına Devam Ediyor

Yeni sezon hazırlıklarını Sivas'ta sürdüren Sivasspor, kampın 14. gününü sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla geride bıraktı.
Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas organizasyonları üzerinde duran Yiğidolar, taktiksel çift kale maçla idmanını tamamladı.
Günü tek antrenmanla noktalayan kırmızı-beyazlılar, yarın sabah yapacağı çalışmayla 1. etap Sivas kampını tamamlamış olacak. - SİVAS
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