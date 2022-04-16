Sivasspor ligdeki 12. beraberliğini aldı - Son Dakika
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Sivasspor ligdeki 12. beraberliğini aldı

16.04.2022 16:32
Sivasspor ligdeki 12. beraberliğini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor ile karşılaşan DG Sivasspor, bu sezonki 11. beraberliğini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor ile karşılaşan DG Sivasspor, bu sezonki 11. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Hatayspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 33. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 11. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 yenilgi aldı.

Sivasspor, ligin 3. haftasında Göztepe ile 2-2, 4. haftada Fenerbahçe ile 1-1, 5. haftada Gaziantep ile 1-1, 9. haftada Antalyaspor ile 2-2, 10. haftada Adana ile 1-1, 11. haftada Altay ile 1-1, 12. haftada Giresunspor ile 0-0, 18. haftada Çaykur Rizespor ile 1-1, 21. haftada Trabzonspor ile 1-1, 23. haftada Fenerbahçe ile 1-1 ve 31. haftada da Giresunspor ile 2-2 berabere kalmıştı. - SİVAS

Sivasspor ligdeki 12. beraberliğini aldı

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Hatayspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivasspor ligdeki 12. beraberliğini aldı - Son Dakika
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