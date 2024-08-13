Sivasspor\'un genç futbolcusu Mehmet Albayrak ameliyat edildi

Spor

Sivasspor'un genç futbolcusu Mehmet Albayrak, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Sezon başı kampında kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan genç futbolcu Mehmet Albayrak'a, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş tarafından, sağ diz ön çapraz bağ ve menüsküs operasyonu yapıldı.

Sivasspor Kulübü de Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayınladı. - SİVAS