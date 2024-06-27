Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Sivasspor'da alt yapı oyuncuları ve geçtiğimiz sezon farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyen futbolcular, Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren ise a takım oyuncuları yeni sezonun starını verecek.
Genç oyuncular 3 gün boyunca teknik heyet tarafından değerlendirilecek.
Çalışmaları Başkan Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkanlar Faruk Taşseten ile Burak Özçoban da takip etti. - SİVAS
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