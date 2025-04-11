Skriniar: "Kulüple Geleceği Konuşacağız"

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Milan Skriniar, zamanı geldiğinde kulüpteki geleceği hakkında konuşacağını vurgulayarak, "Sezon sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, sarı-lacivertlilerin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sözlerine Trabzonspor galibiyetini değerlendirerek başlayan Skriniar, "O maçta ilk yarıda da genel olarak iyi bir maç çıkarttık. İlk yarıda da iyi oynadık, pozisyonlar ürettik ama ilk yarının sonunda şanssız bir gol yedik. Bu futbolun bir parçası. Futbol böyle bir oyun. Bizim için en önemlisi ikinci yarıda göstermiş olduğumuz reaksiyondu. 4 tane harika gol attık. Hedefimiz galibiyetti. Bunu da başardık" dedi.

Giydiği forma numarasıyla ilgili olarak 30 yaşındaki defans oyuncusu, "Forma numaramın arkasında büyük bir hikaye yok. Kariyerim boyunca 37 numarayı kullandım forma numarası olarak çünkü favori numaram. Martin Skrtel de yıllarca burada bu numarayı kullandı. Başarılı yıllar geçirdi. Ben de bu numarayla devam etmek istedim" açıklamasında bulundu.

Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı gol sevinciyle için ise Slovak oyuncu, "Büyük kızım, Moana filmini çok seviyor. Maui diye bir karakter var. Onun öyle bir oyuncağı var. Ben de kızımı anmak için öyle bir gol sevinci yaptım" şeklinde konuştu.

"Benim için en önemli şey ailem"

Vücudundaki dövmeler hakkında da konuşan Skriniar, "Benim için en önemli şey ailem. Bana her gün çok fazla yardımcı oluyorlar. Çok mutluyum, ailemle gurur duyuyorum. Sol kolumdaki dövmeleri tamamen kızıma adadım. Şimdi ikinci bir kızım daha var. Dolayısıyla diğer kolumu da ona adayacağım. Ama şu anda değil, sezon sonunda" diye konuştu.

"Takımıma ve arkadaşlarıma yardım etmek amacıyla geldim"

Fenerbahçe'de olduğundan dolayı mutluluğunu dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. İlk geldiğim andan itibaren hem kulüp bünyesinde olan insanların bana yaklaşımı hem de taraftarlarımızın bana gösterdiği sevgi ve destekten dolayı çok mutluyum. Buraya gelmeden önce hocamızla konuşmuştum. Takımıma ve takım arkadaşlarıma yardım etmek amacıyla geldim. Benim için en önemlisi kulüp olarak, takım olarak gelişebilmektir. Şu anda da bunun gerçekleştiğini düşünüyorum. Ama her zaman daha iyi olabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Kendi oyunumuzu sergilememiz gerekiyor"

Sezonun kalan haftalarında her maçlarının final olduğunu aktaran Milan Skriniar, "Her maçı başka bir stratejimiz olmadan sadece kazanmak için oynamamız gerekiyor. Önümüzdeki maçta da bu şekilde olacak. Kendi oyunumuzu sergilememiz gerekiyor. Güçlü bir oyun sergileyip o maçı kazanmamız gerekiyor. Herkes aynı şeyi söylüyor zaten, 8 tane final maçımız var. Bunları oynayıp sezon sonunda ne olacağını göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Zamanı geldiğinde geleceğim hakkında konuşacağız"

Geldiği günden itibaren sarı-lacivertli taraftarların desteğini hissettiğini söyleyen Skriniar, "Bunu hissetmek benim için çok önemli. Gerçekten harikalar. Her maçta takıma en iyi şekilde yardım ediyorlar. Aynı zamanda sosyal medyadan da destek mesajları gönderiyorlar. Bu, herkes için çok önemli. Bu desteği hissetmek çok önemli. Ben de bunu hissediyorum" şeklinde konuştu.

Slovak futbolcu geleceğiyle ilgili ise, "Doğru zaman, uygun zaman geldiğinde sportif direktörümüz ve başkanımızla bir çözüm bulmak için bu konuları muhakkak konuşacağız. Ben sezon sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım. Zamanı geldiğinde geleceğim hakkında konuşacağız" dedi. - İSTANBUL