Üye Girişi
Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları, Erzincan'da başladı - Son Dakika

Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları, Erzincan'da başladı

13.02.2022 14:09
Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları, Erzincan'da başladı

Erzincan'da, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları başladı.

Erzincan'da, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları başladı.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, çeşitli illerden 239 sporcu katıldı.

TKF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Taşdemir, gazetecilere, federasyonun 2022 faaliyetlerinden birini Erzincan'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yarışmalardan sonra Türkiye birinciliği yarışmaları olacak." dedi.

Yarışma 15 Şubat'ta sona erecek.

YORUMLAR
500

Türkiye Kayak Federasyonu, Kayak Merkezi, Erzincan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları, Erzincan'da başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:52 Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti!
12:34 Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
12:33 Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
12:20 Endonezya'da dini ritüel sırasında devasa dalgalara kapılan 11 kişi hayatını kaybetti!
12:19 KDV indiriminin detayları netleşti! İşte ucuzlayacak ürünler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 14:15:20. #1.11#
SON DAKİKA: Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları, Erzincan'da başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement