Erzincan'da, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları devam ediyor.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlara, 15 ilden 239 sporcu katıldı.

Çekişmeli geçen yarışlarda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, burada yaptığı konuşmada, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin pist uzunluğu ve doğal yapısıyla önde gelen kayak merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

Soluksuz tek parçada kayılan en uzun kayak pistlerinden birinin Ergan Dağı'nda bulunduğunu aktaran Makas, "Maceracı bir kardeşimizin dediği gibi burası hakikaten bu kadar soluksuz, tek parçada kayılan ve önünüzde can Erzincan'ın manzarası olan tek yer. Çok zevkli bir pist olduğunu anlattı. Erciyes, Palandöken, Sarıkamış ve Yıldız Dağı da bizim. Bu kayak merkezleri birbirini tamamladığı müddetçe değerli."

Makas, Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne özellikle konaklama ve kamp eğitim merkezi için yatırımların aralıksız bir şekilde devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından yarışlarda ilk iki günde derece elde eden farklı kategori ve yaşlardaki sporculara madalyalarını, Vali Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk ve Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş verdi.

Yarışma, yarın sona erecek.