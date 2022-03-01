Somaspor fırsat tepti - Son Dakika
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Somaspor fırsat tepti

01.03.2022 11:29
Somaspor fırsat tepti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Kahramanmaraşspor'a 1-0 yenilen Somaspor, Play-Off yolunda ağır yara aldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Kahramanmaraşspor'a 1-0 yenilen Somaspor, Play-Off yolunda ağır yara aldı. Geçen hafta evinde Serik Belediyespor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Somaspor, Kahramanmaraşspor mağlubiyetiyle barajın 4 puan gerisine düştü. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, kritik bir kayıp yaşadıklarını söyledi. Seri başlatmak istediklerini vurgulayan Basatemür, "Zorlu bir deplasmana çıktık. Rakibimiz kümede kalma mücadelesi veriyor. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ancak olmadı. Kalan maçlarımıza ciddi şekilde hazırlanıp bir an önce yukarılarda yer almayı hedefliyoruz" dedi.


- Soma
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Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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