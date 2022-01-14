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Son dakika! Bergama evinde Kızılcabölük gurbette - Son Dakika

Son dakika! Bergama evinde Kızılcabölük gurbette

14.01.2022 12:10
Son dakika! Bergama evinde Kızılcabölük gurbette

Son dakika gelişmesine göre TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı 19 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Bergama Belediyespor, ikinci devrenin ilk haftasında yarın evinde Elazığspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı 19 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Bergama Belediyespor, ikinci devrenin ilk haftasında yarın evinde Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Grupta son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik elde eden kırmızı-lacivertliler, sezonun ilk haftasında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Elazığspor'u bir kez daha yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 2'nci Grup'ta devre arasına 17 puanla 15'inci basamakta giren Kızılcabölükspor ise deplasmanda aynı saatte Bayrampaşa ile rakip olacak. Kızılcabölük, ara transferde son olarak Denizlispor'dan sol bek Murathan Sütçü'yü sezon sonuna kadar kiraladı.


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Bergama Belediyespor, Futbol Federasyonu, Kızılcabölük, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika! Bergama evinde Kızılcabölük gurbette - Son Dakika Spor


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