Son Dakika: Galatasaray, Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.Aslan, Mauro Icardi'nin golüyle Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

ASLAN İLK YARIYI ÜSTÜN KAPATTI

Maça baskılı başlayan Galatasaray, üst üste pozisyonlar buldu. Sarı-Kırmızılılar ilk yarının sonlarında penaltı kazandı. Topun başına geçen Mauro Icardi, 45+8'de Galatasaray'ı öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR SAVUNMADA KALDI

Medipol Başakşehir Galatasaray'a karşı son dakikalara kadar derinde savunma yaptı. Konuk ekip zaman zaman ani ataklar denese de etkili sonuçlar alamadı. Galatasaray topa hükmetti.

SKORU ICARDI BELİRLEDİ

Galatasaray, Icardi'nin ilk yarıda attığı penaltı golüyle galibiyete uzandı. Arjantinli futbolcu ligdeki gol sayısını 15'e yükseltti. Galatasaray, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkardı.

SACHA BOEY HAFTAYA CEZALI

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey ilk yarıda sarı kart gördü. Sınırı dolduran Boey, 34. haftada İstanbulspor'la oynanacak maçta forma giymeyecek.

HAKEM DAMGA VURDU

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler kararlarıyla maça damga vurdu. Özellikle ilk yarıda verilen ve verilmeyen penaltılar tartışma konusu oldu.