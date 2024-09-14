Son Dakika Golüyle Mağlubiyet

Spor

- İsmet Taşdemir: "Yine son dakikalarda canımızı yakan bir golle mağlup olduk"

MUĞLA - Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, RAMS Başakşehir mağlubiyeti sonrası, "Yine son dakikalarda canımızı yakan bir golle mağlup olduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Ligimizin ofansif anlamda çok güçlü yönleri olan bir takımla oynadık, iyi bir takımla oynadık. Özellikle ligi erken açıp bizim maçımızla beraber onuncu maçını oynadı. Kaliteli ayakları olan bir takımla oynadık. Maçın gereğinde çoğu şeyi bence doğru yaptık, iyi kapattık iyi de pozisyon bulduk ama değerlendiremedik maalesef. Yine son dakikalarda canımızı yakan bir golle mağlup olduk, bugünkü oyundan memnunum. Oyuncu kardeşlerim bence yapabilecekleri her şeyi yaptılar ama kazanamadık. Maalesef hem kendi adıma hem de takımım adına çok kötü bir başlangıç oldu, beş maçta dört mağlubiyet ilk defa başımıza geliyor. Ama oynanan oyunlar Göztepe maçı hariç umut verici. Hep iyi oyun oynamak, doğru oynamakta ısrar edeceğiz. Üstüne koya koya devam etmeye çalışacağız. Yeni gelen arkadaşlarımız vardı. İki idmanla maça çıkmak zorunda kalan arkadaşımız vardı. Bir idmanla maça çıkmak zorunda kalan yeni gelen arkadaşlarımız vardı. Bunların da birazcık daha takımımızı tanıması takımımızla birlikte olmasıyla beraber önümüzdeki haftalarda daha iyi performans vereceklerini düşünüyorum. Kırmızı kartlar bizi de etkiledi ama çok fazla hakem kararları hakkında konuşmak istemiyorum. Ben sadece oyuna yoğunlaşmak istiyorum oyunumuz iyi, bir yere kadar iyi. O bir yeri birazcık daha ileri taşımamız lazım" diye konuştu.