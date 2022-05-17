Son dakika haberi... Alanyasporlu bisikletçiler Bodrum'da 2 madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Alanyasporlu bisikletçiler Bodrum'da 2 madalya kazandı

17.05.2022 16:24
Son dakika haberi... Alanyasporlu bisikletçiler Bodrum'da 2 madalya kazandı

Son dakika haber... Alanyaspor Bisiklet Takımı 2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo yarışlarında 2 madalya kazandı.

Alanyaspor Bisiklet Takımı 2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo yarışlarında 2 madalya kazandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas GranFondo yarışlarında Alanyaspor Bisiklet Takımı sporcularından Yunus Yetkin 40-44 yaş kategorisinde 51 kilometrelik parkuru, 3 saat 1 dakikada 8 saniyede 1. tamamladı. Başarılı sporcu genel klasmanda da 8. oldu. Paralimpik C kategorisinde 68 kilometrelik parkurda yarışan Fırat Uğur 2.'lik elde etti. Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Dereceye giren sporcularımızı tebrik ederiz" ifadeleri yer aldı. - ANTALYA

Son dakika haberi... Alanyasporlu bisikletçiler Bodrum'da 2 madalya kazandı
Son dakika haberi... Alanyasporlu bisikletçiler Bodrum'da 2 madalya kazandı
Son dakika haberi... Alanyasporlu bisikletçiler Bodrum'da 2 madalya kazandı
Son dakika haberi... Alanyasporlu bisikletçiler Bodrum'da 2 madalya kazandı

YORUMLAR
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2. Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yarışı Yapıldı 2. Uluslararası Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yarışı Yapıldı Granfondo yarışları sona erdi Granfondo yarışları sona erdi
Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Bisiklet, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Alanyasporlu bisikletçiler Bodrum'da 2 madalya kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Alanyasporlu bisikletçiler Bodrum'da 2 madalya kazandı - Son Dakika
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