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Son dakika haberi! Carlos Mane Koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Carlos Mane Koronavirüse yakalandı

14.02.2022 00:58
Son dakika haberi! Carlos Mane Koronavirüse yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Koronavirüs'e yakalandı.

Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Koronavirüs'e yakalandı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Koronavirüs salgınına yakalandı. İstanbul deplasmanında Galatasaray oynanacak maç için ttakım kafilesinde bulunan Mane'nin koronavirüs testinin pozitif çıktı. Maç öncesinde raporu alan sarı kırmızılı kulüp yetkilileri Mane'yi kadrodan çıkardı.

Koronavirüs salgınından ötürü karantina sürecine giren Carlos Mane, Galatasaray maçından sonra bu hafta Kayseri'de oynanacak Giresunspor maçı kadrosunda da olmayacak. - KAYSERİ

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Koronavirüs, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Carlos Mane Koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor


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