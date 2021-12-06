Son dakika haberleri: Sarayköyspor evinde farklı kazandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Bölge 3. Grupta mücadele eden Sarayköyspor, evinde karşılaştığı Bağbaşı Zeytinköyspor'u 3-0 yenerek puanını 11'e yükseltti.

Sarayköyspor, ligin 6. hafta karşılaşmasında bir diğer Denizli ekibi Bağbaşı Zeytinköyspor'u sahasında konuk etti. Bu sezon lige iyi bir giriş yapan kırmızı siyahlı ekip 15. dakikada Aykut Çakay'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 45. dakikada Abdullah Çetin'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında da iyi bir oyun sergileyen Sarayköyspor, 70. dakikada Aşkın Çetin'in attığı golle farkı 3'e taşıdı. Mücadele Sarayköyspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin ardından Sarayköysporlu teknik heyet ve futbolcular galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Bu sezon evinde çıktığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmeyen Sarayköyspor puanını 11'e taşıdı.

Maçın 90 dakikasını tribünden takip eden Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'ta önemli bir galibiyet elde eden futbolcuları tebrik etti, sevinçlerine ortak oldu. - DENİZLİ