Son dakika haberleri... Sivasspor'da Pedro Henrique Internacional'e transfer oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sivasspor'da Pedro Henrique Internacional'e transfer oldu

13.04.2022 00:58
Son dakika haberleri... Sivasspor'da Pedro Henrique Internacional'e transfer oldu

Son dakika haberlerine göre Sivasspor Kulübü, golcü futbolcu Pedro Henrique ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Sivasspor Kulübü, golcü futbolcu Pedro Henrique ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Sivasspor Kulübü, Brezilyalı oyuncu Pedro Henriqure ile yolların ayrıldığı ve Brezilyalı futbolcunun ülkesinin takımlarından Internacional'e transfer olduğu duyuruldu. Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'nun başında Yukatel Kayserispor'dan transfer ettiğimiz ve sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta formasında uzak kalacak olan Pedro Henrique, Brezilya'da yaşayan kızının ciddi sağlık sorunları nedeniyle ülkesine dönerek, ailesinin yanında olmak istediğini yönetim kurulumuza iletmesinden sonra kendisiyle yapılan görüşmelerde, yaşadığı şehrin takımı Internacional'ın kendisini istediğini ve bu kulübe transfer olarak kızının yanında olmak istediğini ısrarla yenilemiştir.

Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme neticesinde; her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verilip, Internacional ile bonservis ücreti konusunda anlaşarak Pedro Henrique'nin satışını istemeyerek de olsa onaylamıştır.

Kısa zaman içinde kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan ve camiamıza büyük uyum sağlayan Pedro Henrique'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz." - SİVAS

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Pedro Henrique, Kayserispor, Sivasspor, Brezilya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Sivasspor'da Pedro Henrique Internacional'e transfer oldu - Son Dakika


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