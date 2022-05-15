Son dakika... İşitme Engelliler milli takımı bronz madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... İşitme Engelliler milli takımı bronz madalya kazandı

15.05.2022 11:42
Son dakika... İşitme Engelliler milli takımı bronz madalya kazandı

Son dakika spor haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında desteklediği, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Almanya'yı yenerek olimpiyat 3.'sü oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında desteklediği, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Almanya'yı yenerek olimpiyat 3.'sü oldu.

İşitme Engelliler milli takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) üçüncülük maçında Almanya'yı penaltılarla 4-3 yendi. Ser Caxias Stadyumu'nda oynanan maçta milliler, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada rakibine penaltı atışlarında üstünlük sağladı ve oyunlarda bronz madalya kazandı.

İşitme Engelliler Milli Takımı, Yaz Olimpiyatları'ndaki grup maçlarında Almanya'yı 2-0, ABD'yi 1-0, Irak'ı 5-0 ve Mali'yi 5-2'lik skorlarla geçerek, çeyrek finalde Polonya önünde 9-0'lık sonuçla turu geçerken yarı finalde Ukrayna'ya 2-0 mağlup olmuştu. Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde gerçekleştirilen Deaflympics, 15 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Bronz madalya kazanan Ay-Yıldızlı takım için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tebrik mesajı yayımlandı. Açıklamada, "Federasyonumuzun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek vermekten onur duyduğu İşitme Engelliler Milli Takımımız, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya alarak ülkemizi sevindirdi. Millerimizi ve Brezilya'da diğer branşlarda gösterdikleri üstün başarılarla Türkiye'yi gururlandıran tüm takım ve sporcularımızı yürekten tebrik ederiz" denildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci kez olimpiyat şampiyonu İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci kez olimpiyat şampiyonu İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu! İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika... İşitme Engelliler milli takımı bronz madalya kazandı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Karısı, öz kardeşiyle kaçtı! Terminalde kurşun yağdırdı: Namusum için vurdum
11:25 Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik
11:24 Bağcılar'da belediye otobüsü bir kadına çarptı! Hayati tehlikesi var!
11:22 Pentagon raporu: PKK ve İran Devrim Muhafızları müttefik oldu
11:12 Güzelleşeyim derken başına gelmedik kaldı: Hem sağlığından oldu hem de görüntüsünden
11:05 MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
10:50 Yolda tedirgin yürüyordu, polisler şüphelenip peşine düştü: Evine cephaneliğe çevirmiş
10:44 Ünlü mizahçı Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti!
10:42 Galatasaray'a teknik direktör İsviçre'den mi geliyor?
10:35 Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 11:45:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... İşitme Engelliler milli takımı bronz madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement