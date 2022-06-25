Son Dakika: Fenerbahçe resmen açıkladı! Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e transfer oldu - Son Dakika
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Son Dakika: Fenerbahçe resmen açıkladı! Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e transfer oldu

25.06.2022 22:16

Son dakika: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ın transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ozan Tufan'ın sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gideceği belirtildi.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer oldu.

"PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANMIŞTIR"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmekiçin yarın İngiltere'ye gidecektir." ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe resmen açıkladı! Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e transfer oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe resmen açıkladı! Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e transfer oldu - Son Dakika
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