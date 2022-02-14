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Son dakika spor: Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Başarı çıtamızı yükselteceğiz" - Son Dakika

Son dakika spor: Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Başarı çıtamızı yükselteceğiz"

14.02.2022 09:55
Son dakika spor: Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Başarı çıtamızı yükselteceğiz"

Edinilen son dakika haberine göre Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını yenilmeden noktalayan takımının başarı çıtasının yükseleceğini söyledi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını yenilmeden noktalayan takımının başarı çıtasının yükseleceğini söyledi.

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eledikten sonra Süper Lig maçında da Galatasaray ile İstanbul'da berabere kalan Kayserispor, çıkışını sürdürdü. Rakiplerine karşı iyi bir oyun sergileyen sarı kırmızılı takımda moraller yerinde. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sergilenen futbol ve alınan sonuçlardan son derece memnun. Başkan Gözbaşı, "Son bir haftada İstanbul'da iki önemli maçtan alnının akıyla çıkan futbolcularımızı, teknik yönetimi, tüm Yukatel Kayserispor camiasını tebrik ediyorum. Başarı çıtamızı yükselteceğiz" dedi. - KAYSERİ

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Berna Gözbaşı, Kayserispor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Başarı çıtamızı yükselteceğiz' - Son Dakika Spor


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