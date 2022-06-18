Son Dakika: TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de yabancı kuralı değişmedi

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Türkiye Futbol Federasyonu yabancı oyuncu sayısı ile ilgili kararını verdi. TFF'den yapılan açıklamada, geçen sezon olduğu gibi 2022-2023 sezonunda da takımların 14 yabancı futbolcu tescil edebileceği belirtildi.

YABANCI SAYISI DEĞİŞMEDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Sayın Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da bir toplantı yapmıştır. Toplantının başlangıcında kulüpleri temsilen bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu, Federasyonumuza kulüplerin görüş ve önerilerini iletmiş ve TFF'nin yeni yönetimine başarılar dilemiştir." ifadeleri kullanıldı.

TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle: