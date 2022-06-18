Son Dakika: TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de yabancı kuralı değişmedi - Son Dakika
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Son Dakika: TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de yabancı kuralı değişmedi

18.06.2022 21:36

Son dakika: Süper Lig'de önümüzdeki sezon yabancı kuralının nasıl uygulanacağı belli oldu. TFF, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de takımların ilk 11'de 8, maç kadrosunda ise 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini açıkladı. Harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranı ise yüzde 40 olarak belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu yabancı oyuncu sayısı ile ilgili kararını verdi. TFF'den yapılan açıklamada, geçen sezon olduğu gibi 2022-2023 sezonunda da takımların 14 yabancı futbolcu tescil edebileceği belirtildi.

YABANCI SAYISI DEĞİŞMEDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Sayın Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da bir toplantı yapmıştır. Toplantının başlangıcında kulüpleri temsilen bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu, Federasyonumuza kulüplerin görüş ve önerilerini iletmiş ve TFF'nin yeni yönetimine başarılar dilemiştir." ifadeleri kullanıldı.

TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

  • 2022 – 2023 Futbol Sezonunda Süper Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, geçen sezondaki gibi sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, sözleşmesi devam edenler de dahil en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcunun tescil edilerek A Takım ve Müsabaka İsim Listesinde bulundurulması uygulamasının devam etmesine; buna ilaveten kulüplerin 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, U14 milli takımı dâhil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilmelerine ve bu futbolcuları A Takım Listesine yazabilmelerine, kulüplerin sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmaları koşuluyla, müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabilmelerine,
  • TFF 1. Ligde ise yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, bir önceki sezondaki şekli ile uygulanarak, sözleşmesi devam eden futbolcular dahil 8 yabancı uyruklu futbolcunun tescil edilerek, lisans alabilmelerine, kulüplerin sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmaları koşuluyla, müsabaka isim listesine en fazla 7 yabancı uyruklu futbolcu yazabilmelerine karar verilmiştir.
  • TFF Yönetim Kurulu; 2022-2023 sezonu için ilan edilecek Takım Harcama Limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranını %40 olarak belirlemiştir. Ayrıca; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı Ek-XII-D Takım Harcama Limiti belirleme maddesinde, Takım Harcama Limiti için tanımlanan hesaplama yöntemlerinden yüksek olan tutarların alınması suretiyle, ilgili Takım Harcama Limitinin belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
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