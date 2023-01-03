Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

03.01.2023 22:16

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendi. Sarı-lacivertliler geriye düştüğü mücadelede Michy Batshuayi'nin golleriyle galibiyete uzanırken, maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazanarak maç fazlasıyla liderliği Galatasaray'dan geri aldı.

HAJI WRIGHT PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın ilk yarısında beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, 14. dakikada Haji Wright'ın attığı golle geriye düştü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelenin ilk yarısını Antalyaspor 1-0 önde kapattı.

BATSHUAYI DUBLE YAPTI

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, 55. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle skora dengeyi getirdi. 62. dakikada yeniden sahneye çıkan Belçikalı golcü, penaltıdan fileleri havalandırarak sarı-lacivertlileri öne geçirdi. Kalan dakikalarda skoru artırmak için baskısını sürdüren Fenerbahçe girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve maç 2-1 sona erdi.

FENERBAHÇE YENİDEN LİDER

Antalyaspor deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe, puanını 35'e yükselterek maç fazlasıyla Galatasaray'ın önünde liderliğe oturdu.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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