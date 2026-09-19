Sonuncu Fethiyespor, yarın 12 Bingölspor'u ağırlayıp çıkışa geçmeyi hedefliyor

Sonuncu Fethiyespor, yarın 12 Bingölspor'u ağırlayıp çıkışa geçmeyi hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçını kaybedip sonuncu sıraya yerleşen Fethiyespor, yarın evinde 12 Bingölspor'u konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'ndaki maçı Kadir Demir yönetecek; teknik direktör Sait Karafırtınalar kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçında 52 Orduspor ve Ankara Demirspor'a yenilip sonuncu sıraya adını yazdıran Fethiyespor yarın evinde 12 Bingölspor'la kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Kadir Demir'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Teknik direktör Sait Karafırtınalar kötü gidişata son vereceklerine inandığını belirterek, "İlk 2 hafta taraftarımızı ve camiamızı üzdük. Bingölspor maçını kazanıp çıkışa geçeceğiz" dedi.
Kaynak: DHA
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