Sosyal medyadan Trabzonspor'a başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika
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Sosyal medyadan Trabzonspor'a başkan adaylığını açıkladı

Sosyal medyadan Trabzonspor\'a başkan adaylığını açıkladı
02.08.2025 19:35
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Spor yorumcusu Davut Özdemir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şeffaf ve cesur bir yönetim anlayışı tahsis etmek adına Trabzonspor başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Trabzon spor'a yakınlığı ile bilinen spor yorumcusu Davut Özdemir, sosyal medya hesabından sürpriz bir hamlede bulundu.

BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Davut Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Trabzonspor Kulübü başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Özdemir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'ŞEFFAF VE CESUR BİR YÖNETİM ANLAYIŞI'

'Saygıdeğer Trabzonspor camiası, Kıymetli taraftarlarımız... Kulübümüzün karşı karşıya olduğu mali yük, sportif dengesizlik ve kurumsal kopukluk; artık günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışı zorunlu kılıyor.

Trabzonspor'umuzun geleceğini ortak akılla inşa etmek, şeffaf ve cesur bir yönetim anlayışını tesis etmek için Trabzonspor Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum.

- Hesap verebilir yönetim

- Altyapı temelli modern sportif planlama

- Mali disiplin ve dijital dönüşüm

"Liderlik cesaret ister. Biz hazırız"

Paranın değil, aklın yönetimini savunan herkesin desteğini bekliyorum.

Liderlik cesaret ister. Biz hazırız.'

Sosyal medyadan Trabzonspor'a başkan adaylığını açıkladı

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sosyal medyadan Trabzonspor'a başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyadan Trabzonspor'a başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika
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