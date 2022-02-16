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Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda hedef altın madalya - Son Dakika

Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda hedef altın madalya

16.02.2022 10:23

ANTALYA'da muaythai branşında yarışan 5 sporcu İstanbul'da düzenlenen Avrupa Büyükler, Gençler, Minik ve Yıldızlar Şampiyonası'nda mücadele ediyor.

ANTALYA'da muaythai branşında yarışan 5 sporcu İstanbul'da düzenlenen Avrupa Büyükler, Gençler, Minik ve Yıldızlar Şampiyonası'nda mücadele ediyor. 35 ülkeden 900 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda sporcular altın madalya hedefliyor.

Antalya'da milli takım antrenörü Yasin Urlu eğitmenliğinde muaythai branşında yarışan 2021 Dünya Şampiyonu Ayşin Özkılıç (19), 2019 Dünya Şampiyonu Dilara Karabağ (19), 2019 Avrupa Kupası Şampiyonu Özge Nur Çalış (19), 2021 Türkiye Şampiyonu Sude Nur Su (17) ve 2021 Türkiye 2'ncisi Barış Abdullah (11), İstanbul'da başlayan ve 21 Şubat'a kadar devam edecek Avrupa Büyükler, Gençler, Minik ve Yıldızlar Şampiyonası'nda mücadele ediyor. 35 ülkeden gelen 900 sporcuyla yarışacak Antalyalı sporcular, kendi branş, yaş ve kilo kategorilerinde altın madalyaların sahibi olmak istiyor.

HEDEF 1'İNCİLİKMilli takım antrenörü Yasin Urlu, Türkiye'nin Avrupa Büyükler, Gençler, Minik ve Yıldızlar Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu şampiyonada ne mutlu ki 5 ayrı sıklette ve ayrı kategoride öğrencilerimle beraber milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil ediyoruz. Sporcularımızla iyi bir hazırlık süreci yaşadık. 2020 ve 2021'in Türkiye Şampiyonları ve Türkiye 2'ncileri, aynı zamanda ayağımızın tozuyla Dünya şampiyonu olan sporcumuzla beraber Avrupa Şampiyonası'nda da hedefimiz yine altın madalyayı almak. Biz de Türk Milli takımı olarak 35 ülke içerisinde 1'inciliği hedefliyoruz. İnşallah başaracağız" dedi.'GURUR VERİCİ'

2021 yılında Tayland'da Dünya Şampiyonu olan Ayşin Özkılıç ise, " Dünya Şampiyonası'ndan yeni geldim. Arkadaşlarımla beraber Avrupa Şampiyonası gibi büyük bir organizasyonda yer almak gurur verici. Hep beraber altın madalya kazanıp, İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı göndere çekmek istiyoruz" diye konuştu.

Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda hedef altın madalya
Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda hedef altın madalya
Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda hedef altın madalya
Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda hedef altın madalya
Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda hedef altın madalya
Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda hedef altın madalya
Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda hedef altın madalya
Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda hedef altın madalya
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Altın Madalya, İstanbul, Antalya, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda hedef altın madalya - Son Dakika Spor


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