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Chelsea, Norwich City'i 7 bitirdi! - Son Dakika

Chelsea, Norwich City'i 7 bitirdi!

23.10.2021 16:43
Chelsea, Norwich City'i 7 bitirdi!

Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de karşılaştığı Norwich City'i 7-0'lık skorla mağlup etti.

Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de karşılaştığı Norwich City'i 7-0'lık skorla mağlup etti. Norwich'te milli futbolcu Ozan Kabak 90 dakika forma giydi.

Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de Norwich City ile karşı karşıya geldi. Chelsea ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı mücadeleden 7-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekibin gollerini 8, 85 (pen.) ve 90 dakikada Mason Mount, 18. dakikada Callum Hudson-Odo, 42. dakikada Reece James, 57. dakikada Ben Chilwell ve 62. dakikada Maximillian Aarons kendi kalesine attı.

Ligde üst üst üçüncü galibiyetini alan Maviler, puanını 22'ye yükseltti. Bu sezon daha galibiyeti bulunmayan Norwich City ise 2 puanla son sırada bulunuyor.

Norwich'te mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Chelsea, Norwich City'i 7 bitirdi!
Chelsea, Norwich City'i 7 bitirdi!
Chelsea, Norwich City'i 7 bitirdi!

Stamford Bridge, Premier Lig, Chelsea, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Chelsea, Norwich City'i 7 bitirdi! - Son Dakika Spor


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