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Şampiyon babanın şampiyon kızı, Dünya Şampiyonası için ter döküyor - Son Dakika

Şampiyon babanın şampiyon kızı, Dünya Şampiyonası için ter döküyor

26.10.2021 11:06
Şampiyon babanın şampiyon kızı, Dünya Şampiyonası için ter döküyor

Adıyaman'da yaşayan 12 yaşındaki Ayşe İkra Erdoğan, 2019 yılında katıldığı Muay Thai Emfcup Açık Uluslararası Avrupa Kupası'ndaki birinciliğinden sonra gözünü Dünya Şampiyonası'na çevirdi.

Adıyaman'da yaşayan 12 yaşındaki Ayşe İkra Erdoğan, 2019 yılında katıldığı Muay Thai Emfcup Açık Uluslararası Avrupa Kupası'ndaki birinciliğinden sonra gözünü Dünya Şampiyonası'na çevirdi.

Muay Thai Milli Takımı'nın antrenörü baba Erdal Erdoğan, kendisine ait salonda kızını Dünya Şampiyonası'na hazırlıyor.

Erdoğan ailesinin tek kızı olan Ayşe İkra Erdoğan, her gün yaklaşık 4 saat salonda babasıyla ter dökerek Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Ayşe İkra Erdoğan, AA muhabirine, 2019 yılında katıldığı organizasyonda Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlattı.

Bütün kız çocuklarını spora davet eden Ayşe İkra, "Babam, milli takım antrenörü, ağabeylerim ise kick boks ve muay thaide dereceli sporcular. Onların sayesinde spora başladım. 2019 yılında Avrupa şampiyonu oldum şimdi ise Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Allah izin verirse dünya şampiyonu olacağım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan, 7 bölgeden 7 çocuğa yer verilen klipte yer aldığını anımsatan Ayşe İkra, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a beni bu projede seçtiği için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ağabeylerini ve babasını örnek aldı

Milli takım antrenörü baba Erdal Erdoğan ise kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

Kızının başarısıyla çevresindekilere örnek olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kızımla gurur duyuyorum, kızım okulda da başarılı bir öğrenci. Kızım, ağabeylerini ve beni örnek aldı, bizimle maçlara geliyordu zaten, o yüzden de sporu oldukça seviyor. Daha sonra 'Baba ben de muay thai yapmak istiyorum.' dedi. Salonda biraz çalıştıktan sonra yetenekli olduğunu gördüm ve yetiştirdim. Şimdi milli sporcu oldu ve inşallah dünya şampiyonu olacak."

Baba Erdoğan, salonda beraber ter döktüklerini anlatarak, "Kızımla her gün aralıksız çalışıyoruz. Hedefimiz Muay Thai Dünya Şampiyonası'na katılmak ve ülkemizi orada temsil etmek. İnşallah başarıyı yakalayacağız." diye konuştu.

Şampiyon babanın şampiyon kızı, Dünya Şampiyonası için ter döküyor
Şampiyon babanın şampiyon kızı, Dünya Şampiyonası için ter döküyor
Şampiyon babanın şampiyon kızı, Dünya Şampiyonası için ter döküyor
Şampiyon babanın şampiyon kızı, Dünya Şampiyonası için ter döküyor
Şampiyon babanın şampiyon kızı, Dünya Şampiyonası için ter döküyor

Muay Thai Dünya Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Muay Thai, Adıyaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şampiyon babanın şampiyon kızı, Dünya Şampiyonası için ter döküyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şampiyon babanın şampiyon kızı, Dünya Şampiyonası için ter döküyor - Son Dakika
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