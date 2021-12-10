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Spor sektörüne değer kazandıracak protokol imzalandı - Son Dakika

Spor sektörüne değer kazandıracak protokol imzalandı

10.12.2021 10:26
Spor sektörüne değer kazandıracak protokol imzalandı

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası arasında spor sektörüne değer kazandıracak, spor salonları ve tesislerine standart getirecek protokol imzalandı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası arasında spor sektörüne değer kazandıracak, spor salonları ve tesislerine standart getirecek protokol imzalandı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası (TSİİS) arasında, spor sektöründe, "Spor Tesisi İşletmecisi (Seviye 5), Tesis Yöneticisi ve Sorumlusu (Seviye 5), Spor Tesisi Satış Danışmanı (Seviye 3) ve Spor Tesisi Müşteri Karşılama Personeli (Seviye 3)" mesleklerine yönelik ulusal yeterlilik hazırlamak üzere işbirliği protokolü imzalandı.

Güler: "Spor sektöründe hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Protokol imza töreninde konuşan TSİİS Başkanı Nihat Güler, pandemi sürecinde hizmet sektörünün zor günler geçirdiğini, özelikle de spor tesislerinin zarar gördüğünü söyledi. Güler, "Pandemi süresinde bazı işletmeler ya kapattı, ya da yok pahasına devretti. Her kapanan spor tesisi, spor sektörüne büyük zararlar verdi. Pandemi sürecinde gördük ki, kriz yönetimi çok önemli. Sporun hala ülkemizde ihtiyaç olarak görülmemesi, spora başlama oranlarının düşük olması ve benzeri sorunlar gün geçtikçe spor işletmecilerini zorlamaktadır. Spor sektörünün gelişmesinin çarelerinden biride eğitilmiş yönetici ve eğitimli personel açığının kapatılmasıdır. Sektöre standartlar getirilmeli, yeterlilikler belirlenmelidir, etkin ve yetkin olan kişileri sektöre kazandırmak ve spor sektörün gelişimine katkı sağlamak için mesleki yeterli kurumu ile işbirliğine gidildi. İşletmeler için riskleri en aza indirmek adına çabalıyoruz" dedi.

Ceylan: "Yetkin bireylerin mesleğe kazandırılması, sektör gelişimi için önemli"

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan da konuşmasında, spor faaliyetleri ve tesislerin geliştirilmesinin önemine değindi. Spor tesisleri alanında mesleklerin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklerin belirlenmesinin hizmet kalitesini artıracağına vurgu yapan Ceylan, şöyle konuştu:

"Spor tesisi mesleklerinde yeterliliklerin hazırlanmasına ilişkin çalışmalara katılımcı yaklaşımlarından ötürü TSİİS'e teşekkürlerimi iletiyorum. Ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlama çalışmaları ile, mesleki açıdan yetkin bireylerin sahip olması gereken mesleki bilgi ve becerilerin tanımlandı. Uluslararası akreditasyona haiz kalite güvencesi sağlanmış, sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile de mesleklerinde yetkin olan bireylerin tespit edilerek, belgelendirildi." - İSTANBUL

Spor sektörüne değer kazandıracak protokol imzalandı
Spor sektörüne değer kazandıracak protokol imzalandı
Spor sektörüne değer kazandıracak protokol imzalandı

Spor Tesisi, Nihat Güler, Pandemi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor sektörüne değer kazandıracak protokol imzalandı - Son Dakika Spor


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