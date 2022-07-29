Manisa FK'da Batuhan imzayı attı, Edgar Prib sırada - Son Dakika
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Manisa FK'da Batuhan imzayı attı, Edgar Prib sırada

29.07.2022 11:19
Manisa FK'da Batuhan imzayı attı, Edgar Prib sırada

SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer harekatını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Kosovalı forvet Eros Grezda'dan sonra daha önce anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki santrfor Batuhan Kör'le sözleşme imzalarken, Fortuna Düsseldorf'tan 32 yaşındaki orta saha Edgar Prib ile prensip anlaşmasına vardı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer harekatını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Kosovalı forvet Eros Grezda'dan sonra daha önce anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki santrfor Batuhan Kör'le sözleşme imzalarken, Fortuna Düsseldorf'tan 32 yaşındaki orta saha Edgar Prib ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlılar, Batuhan'ı kulübü Trabzonspor'dan 1 yıllığına bedelsiz olarak kiraladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine yönetimden Seyit Ali Özmen katıldı.

İmza töreninde konuşan Batuhan Kör, "Öncelikle Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. Bu sezon bir üst lige çıkabileceğimize inandığım için buradayım. Takımımdaki ağabeylerim ve genç kardeşlerimle birlikte iyi bir sinerji yakalayacağımızı düşünüyorum. Transfer sürecinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa FK'nın sözleşme imzalamaya hazırlandığı Rus kökenli Alman futbolcu Edgar Prib, kariyerinde yıllarca Bundesliga'da Greuther Fürth, Hannover 96 formalarını da giydi.


- Manisa
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Kaynak: DHA

Fortuna Düsseldorf, Batuhan Kör, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'da Batuhan imzayı attı, Edgar Prib sırada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa FK'da Batuhan imzayı attı, Edgar Prib sırada - Son Dakika
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