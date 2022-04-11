Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

11.04.2022 23:05
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.

Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, puanını 72'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'un Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olduğu haftada puanını 59'a yükselterek ikinci sıraya çıktı. Konyaspor ise 58 puanla üçüncü sıraya geriledi.

GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Küme düşme hattında bulunan Altay ve Göztepe, haftayı puansız kapattı. Konyaspor'u mağlup eden Çaykur Rizespor ise puanını 29'a yükseltti.

Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 6'sını ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep FK-Trabzonspor: 0-0

VavaCars Fatih Karagümrük- Kasımpaşa: 3-2

Göztepe-Yukatel Kayserispor: 1-2

Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor: 4-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 0-2

Adana Demirspor-Altay: 3-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0

Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 4-1

Puan durumu

Ligde 32. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR32219259273272
2.FENERBAHÇE32178756352159
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR32177852351758
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR321651145311453
5.ADANA DEMİRSPOR 321410849331652
6.AYTEMİZ ALANYASPOR32157105852652
7.BEŞİKTAŞ32131184941850
8.ATAKAŞ HATAYSPOR32146124950-148
9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR32138114038247
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK32137123947-846
11.KASIMPAŞA32118134947241
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR321011114242041
13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ32118134144-341
14.GALATASARAY32118134247-541
15.YUKATEL KAYSERİSPOR32118134553-841
16.GZT GİRESUNSPOR32116153539-439
17.ALTAY3285193348-1529
18.ÇAYKUR RİZESPOR3285193258-2629
19.GÖZTEPE3276193755-1827
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR3255222353-3020

33. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın programı şöyle:

15 Nisan Cuma:

20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

17 Nisan Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)

18 Nisan Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef)

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Kaynak: AA

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