Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülFenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Hasan Sıkar, Oğulcan Yatgın (Burak Mert, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya, Ahmet Tümer, Taha Erden, Stanicki)Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Murat Karakaya, Uğur...

Salon: Burhan Felek Vestel Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Hasan Sıkar, Oğulcan Yatgın (Burak Mert, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya, Ahmet Tümer, Taha Erden, Stanicki) Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Murat Karakaya, Uğur Kılınç, Miskevich, Grozdanov, Halil İbrahim Kurt (Burak Hazırol, Alper Omurca, Fatih Yörümez) Setler: 25-14, 22-25, 25-18, 25-16 Süre: 109 dakika (23, 31, 28, 27) Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, sahasında Bingöl Solhanspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 4'te 4 yaptı. Bingöl Solhanspor ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Spor, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

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