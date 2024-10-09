Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı

Geniş Video İzle

Galatasaray Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı'na başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum arasında çıkan tartışma damga vurdu. Batum'un TFF görüşmesini eleştirmesine tepki gösterdi. İkili arasındaki sözlü atışma bir süre devam ederken Özbek, Süheyl Batum'a "Bizim TFF'ye gidip benim ne dediğimi, ne demediğimi bilmeden niye itham ediyorsun. Yanımda mıydın sen benim! Yanımda mıydın sen benim!" cevabını verdi.

09.10.2024 18:51  Güncelleme: 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı, RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 4 saat 45 dakika süren toplantıya sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile Divan Kurulu Üyesi Süheyl Batum arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

BATUM'UN SÖZLERİ ÖZBEK'İ SİNİRLENDİRDİ

Dursun Özbek, Süheyl Batum'un, "Bir ekibin bütün Türkiye'deki kulüplere para verdiğini, sponsorum dediğini, sponsor mucizesini yarattığını söyleseniz soruşturma açılır. "TFF'nin, radyoların sponsoru. Başkanımız görmüyor herhalde bunu, 'TFF başkanı sizi seviyoruz ama bu ne, Ferhat kim?' demiyor. Hangi kardeşlik ortamı. Akşam Acun diye bir adam çıktı televizyona, anlatıyor bir şeyler. Dursun Başkandan bir demeç duydum. Bu nasıl bir şey. Galatasaray'ı temsil ederek çok zarif bir insan olabilir ama oraya gittiğinde 'Sayın başkan neden bahsediyorsunuz, getir hakemleri, getir şunları', dört tane penaltı veriliyor Galatasaray'a, herkes değil diyor, herkes memnun. Başkan dile getirmiyor. Biz kardeşlik ortamında sevgi ikliminde beraber oluyoruz. Net söylüyorum, Galatasaray'ın başkanlık ve yönetim kurulu, 199 yıllık ve 500 yıllık mazisine pasif olmaya, ağzını açmamaya hakkı yoktur, yetkisi yoktur. Hepimizin sinirini korumak zorundadır. Artık yeter!" sözleri sonrası kürsüye gelerek çok konuşulacak bir cevap verdi.

Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı
Süheyl Batum

"YANIMDA MIYDIN SEN BENİM!"

Dursun Özbek: Sevgili Süheyl'in konuşmasını dinledim. Yahu Allah aşkına, bizim TFF'ye gidip benim ne dediğimi, ne demediğimi bilmeden niye itham ediyorsun. Yanımda mıydın sen benim! Yanımda mıydın sen benim!

Süheyl Batum: Sayın Başkan bunlar masanın altında olmaz. Açık olur.

Dursun Özbek: Hayır, olmaz.

Süheyl Batum: Hepimiz biliriz ve inanırız.

Dursun Özbek: Lütfen dinle! Heyecanlanma. Dinle.

Süheyl Batum: Çok heyecanlandım. Bir şey yapmamanız daha da heyecanlandırdı.

Dursun Özbek: Ne olup bittiğini bilmeden koskoca profesörün ulu orta konuşması doğru değil. Yadırgadım. Başkan önemsemiyor, haydi ya, haydi ya! Her şeyi önemsiyoruz, bu böyle bilinsin!

Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı

ÖZBEK: FİKİR YÜRÜTMENİZE GEREK YOK

Açıklamalarına devam eden Dursun Özbek, "Süheyl Hoca hala, Adnan Başkan'ın Florya için ne dediğini anlamamış. İhale komisyonu başkanımız, bu işin duayeni. 'Bizim çıkacağımız ihale, hasılat paylaşımı sözleşmesi' diyor. 3 liraya satarsak 3 lirayı, 5 liraya satarsak 5'i, 10'a satarsak 10'u paylaşırız.' dedi. Piyasa şartlarında asgari, asgari ne demek biliyoruz değil mi? Koskoca profesör... İhale sonuçlanana kadar Sevgili Süheyl, senin dediğin metrekaresi 13 bin dolar hikaye. İhale yapılana kadar kimsenin bu konuda fikir yürütmesine gerek yok. İhale açık ihale olacak. TV'lerden yayınlanacak. Ayrı bir ihale komisyonumuz var. Bankalar değerlendirecek. Sonuç ortaya çıkacak. Demagoji yaratma adına 300-500 dedi, bunlara gerek yok. Bütün bu söylemlerin çalışanlara, bu işe emek verenlere, Galatasaray'a büyük zararı var. Ne olur geçmişten ders alsın. İzahı mümkün olmayan söylemler sonrası başımıza neler geldi, buradaki arkadaşların çoğu biliyor" ifadelerini kullandı.

Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı

BATUM: İYİ Kİ PROFESÖR OLMUŞUM

Tekrar söz hakkı alarak kürsüye gelen Süheyl Batum ise "Sadece şunu söyleyeceğim; Sevgili Başkanımız, bir de profesör olacaksın, profesör olacaksın diyor. Allahtan olmuşum. Adnan Bey'in iki hafta önceki gazetelerde çıkan demeci. Bakın 'Metrekaresi için 15 bin dolarlardan bahsediyorlar' diyor. Biz 15 bin demedik, herhalde yakın arkadaşları diyor. 'Böyle rakamlar yok, daha gerçekçi olmak gerek, burası için metrekaresi 6 bin liradan 600 milyon dolar ciro bekliyoruz. Biz yüzde 50'nin altında vermeyiz' diyor Adnan Bey. Zaten veremezsiniz. Sayın Başkan herhalde profesör olmadığı için bunu anlayamadı, asgari zannetti. Ben hayatımda yalan söylemedim, olmayan bir şeyi söylemedim. Bunun bu şekilde değerlendirilmesini uygun görmediğimi zatı alinize söylemek istiyorum. Saygım sonsuz size. Ben de size bir de başkan olacaksın demedim. Sizden de benzeri saygıyı bekliyorum. Saygılar." diye konuştu.

Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı

SÜHEYL BATUM'UN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Süheyl Batum yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde;

"İbrahim Hacıosmanoğlu hakikaten, bunların bir paravanı haline gelmiş. Net söylüyorum yahu, net! Sayın Başkan söylemeyebilir, ben Galatasaray üyesi olarak söylüyorum. Arkadaşlar 10 senedir bakın, bu şike olaylarından sonra bakın. Ne TFF TFF, ne Tahkim Tahkim, ne UÇK UÇK, ne MHK MHK. Hiçbir şey yok, acayip bir durum. Hacıosmanoğlu, bu kötü oyunun piyonuymuş. Sözde baş rol oyuncusuymuş. Hiçbirimiz aptal değiliz. Galatasaray lehine hata yaptığı iddia edilen hakemlerin tamamı el çektirildi. Abdulkadir Bitigen denen adam bir hatalı penaltı iddiasıyla el çektirildi. Başkan kim? Bu İbrahim Hacıosmanoğlu. Çok ciddi başkan. Peki, aleyhine yaptığı açık net olan adamlar, yıldız, her hafta bir maç, maç alamadığında VAR, VAR alamadığında gözlemci. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Türkiye'nin en kötü, en içten pazarlıklı, 5 metreden ele görmedim diyen, Icardi'ye atılan yumruğu görmeyen adam Arda Kardeşler yıldız. Kadir Sağlam diye bir adam yıldız. Atilla Karaoğlan yıldız. Volkan Bayarslan yıldız, ödül üstüne ödül. Bir de bunlar ilk 4-5 maçımıza tamamı bunlar veriliyor.

Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı

"OYUN BÜYÜK ŞEKİLDE OYNANIYOR"

Peki Hacıosmanoğlu sen neredesin? Başkanımız sorar, o da 'Yahu kusura bakma Sierra Leone'de tatildeyim, Türkiye'de değildim. Patagonya'daydım, Türkiye'yle ilgilenemedim." der zannettim. Oyun büyük şekilde oynanıyor. Radyoyu açtım, 4-5 başkanı topladı gidecek zannettim, diyecek ki 'Başkan sana oy verdik, bu ne rezillik, bu nasıl bir şey, bu nasıl bir Ferhat. Ya insaf! 119 yıllık kulübüz, Türkiye'nin en çok kulübüyüz. Her sene öle öle, harika futbolcularımızla biz sinir hastası olarak mı izleyeceğiz?' sandım. Bu adamların niçin, hangi bağlantılarıyla oraya gittiklerini, neden orada yer aldıklarını bilmiyormuşuz gibi yapıyoruz. Hepimiz biliyoruz. Biz hiç görmüyormuş gibi yapıyoruz. Hacıosmanoğlu çıktı, kardeşlik iklimi, sevgi ortamı dedi. Bazen farklı ağızlarda kullanılınca ne kadar saçma olduğunu gördük. Sayın Dursun Başkan çok iyi bilir. Bir gün Şenes Erzik'i ziyaret etseniz UEFA'ya bunları götürsen, bu PFDK'ların, Tahkimlerin oluşma şartlarını götürsen, bu hakeme görev verirken Galatasaray'a iyi davranıp davranmamalarını göre belirleyen, bir futbolcu transferine tüm siyasetin beraber gittiğini, TFF başkanlığının siyaset tarafından atandığını gösterseniz, MHK başkanının PFDK başkanıyla beraber bir kulübün hizmetine gittiğini görseniz vallahi UEFA ceza verir.

Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı

"BAŞKANIMIZ GÖRMÜYOR HERHALDE BUNU"

Bir ekibin bütün Türkiye'deki kulüplere para verdiğini, sponsorum dediğini, sponsor mucizesini yarattığını söyleseniz soruşturma açılır. TFF'nin, radyoların sponsoru. Başkanımız görmüyor herhalde bunu, 'TFF başkanı sizi seviyoruz ama bu ne, Ferhat kim?' demiyor. Hangi kardeşlik ortamı. Akşam Acun diye bir adam çıktı televizyona, anlatıyor bir şeyler. Dursun Başkandan bir demeç duydum. Bu nasıl bir şey. Galatasaray'ı temsil ederek çok zarif bir insan olabilir ama oraya gittiğinde 'Sayın başkan neden bahsediyorsunuz, getir hakemleri, getir şunları', dört tane penaltı veriliyor Galatasaray'a, herkes değil diyor, herkes memnun. Başkan dile getirmiyor. Biz kardeşlik ortamında sevgi ikliminde beraber oluyoruz. Net söylüyorum, Galatasaray'ın başkanlık ve yönetim kurulu, 199 yıllık ve 500 yıllık mazisine pasif olmaya, ağzını açmamaya hakkı yoktur, yetkisi yoktur. Hepimizin sinirini korumak zorundadır. Artık yeter!"

Süheyl Batum\'un sözleri Dursun Özbek\'i çıldırttı

Bedii Süheyl Batum, Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
18:25 Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan
17:58 Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis
17:36 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:40 TFF’deki ilişki skandalı İngiliz basınında TFF'deki ilişki skandalı İngiliz basınında
09:39 Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 19:16:06. #1.12#
SON DAKİKA: Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.