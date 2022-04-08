Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 PTT: 3 - Son Dakika
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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 PTT: 3

08.04.2022 17:24
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 PTT: 3

Sultanlar Ligi'nin Play-off 5/8 Etabı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşı karşıya geldiği PTT'ye 3-1 mağlup oldu.

Sultanlar Ligi'nin Play-off 5/8 Etabı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşı karşıya geldiği PTT'ye 3-1 mağlup oldu.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Elise, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

PTT: Helene, Simay, İlayda, Ece, Bahar, Semra, Kavas, Merve, Çağla, Amanda, Emiliya, Ceren Nur, Sıla

Antrenör: Mehmet Bedestenlioğlu

Setler: 23-25, 25-16, 23-25, 14-25

Süre: 110 dk. (32, 25, 29, 24) - AYDIN

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 PTT: 3
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 PTT: 3
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 PTT: 3
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 PTT: 3

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Büyükşehir Belediyespor, Play Off, Aydın, PTT, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 PTT: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 PTT: 3 - Son Dakika
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