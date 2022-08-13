Muratpaşa'nın Sultanları sezonu deplasmanda açıyor - Son Dakika
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Muratpaşa'nın Sultanları sezonu deplasmanda açıyor

13.08.2022 12:05
Muratpaşa'nın Sultanları sezonu deplasmanda açıyor

'Sultanlar Ligi' hedefiyle Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa'nın Sultanları, 22 Ekim'de oynanacak sezonun ilk maçında deplasmanda Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi'yle karşılaşacak.

'Sultanlar Ligi' hedefiyle Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa'nın Sultanları, 22 Ekim'de oynanacak sezonun ilk maçında deplasmanda Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi'yle karşılaşacak.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 2022-2023 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı. Kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi. Bu sezon 'Sultanlar Ligi'ni hedefleyen Muratpaşa'nın Sultanları, birbirinden iddialı takımların yer aldığı A Grubunda mücadele edecek. Muratpaşa Kadın Voleybol Takımı, sezonu 22 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Balıkesir temsilcisi Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi'yle açacak. Muratpaşa'nın Sultanları, kendi evindeki ilk maçını ise ligin 2. haftasında AVR Atletik'e karşı oynayacak.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk yarı maçları 22 Ekim - 17 Aralık tarihlerinde oynanacak. İkinci yarının 24 Aralık'ta başlayıp 12 Mart 2023'te sona ereceği ligde playofflar ise nisan ayında oynanacak. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Muratpaşa, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muratpaşa'nın Sultanları sezonu deplasmanda açıyor - Son Dakika

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