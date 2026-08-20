Süper Lig 2. Hafta Başlıyor
Trendyol Süper Lig'in 2. haftası yarın Erzurumspor - Galatasaray maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı, yarın oynanacak Erzurumspor FK- Galatasaray maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı; yarın, 22 Ağustos Cumartesi, 23 Ağustos Pazar ve 24 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor FK, yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Hafta, pazartesi günü oynanacak Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler maçıyla sona erecek.
Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:
Yarın
21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray
22 Ağustos Cumartesi
19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor
19.00 Çorum FK - Kasımpaşa
21.30 Fenerbahçe - Konyaspor
23 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK
19.00 Trabzonspor - Başakşehir
21.30 Göztepe - Gençlerbirliği
21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş
24 Ağustos Pazartesi
21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler
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