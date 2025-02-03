Süper Lig 24. Hafta Maç Programı Açıklandı - Son Dakika
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Spor

Süper Lig 24. Hafta Maç Programı Açıklandı

Süper Lig 24. Hafta Maç Programı Açıklandı

Beşiktaş-Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

03.02.2025 16:53
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı. Programa göre Beşiktaş- Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ligin 24. haftasındaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın programı şu şekilde:

14 Şubat Cuma

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

15 Şubat Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Sivasspor

16.00 Başakşehir - Bodrum FK

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor

16 Şubat Pazar

13.30 Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Samsunspor

16.00 Eyüpspor - Kayserispor

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

17 Şubat Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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