Süper Lig'de 34. hafta böyle geçti - Son Dakika
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Süper Lig'de 34. hafta böyle geçti

27.04.2022 00:58
Süper Lig'de 34. hafta böyle geçti

Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan takımlar haftayı galibiyetle kapatırken, küme düşme hattındaki ekipler ise yine puan kayıpları yaşadı.

Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan takımlar haftayı galibiyetle kapatırken, küme düşme hattındaki ekipler ise yine puan kayıpları yaşadı. Lider Trabzonspor, şampiyonluğa sadece 1 puan uzaktayken, Giresunspor'un küme düşme hattıyla arasındaki 10 puanlık fark devam etti.

Süper Lig'de 34. haftada oynanan 10 maçta toplam 30 gol atıldı. 5 deplasman takımının galip geldiği haftada, 3 ev sahibi ekip kazanırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Adana'dan 3 puanla dönerek 4 hafta sonra galibiyet alan lider Trabzonspor, 35. haftada oynanacak Antalyaspor maçından 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe'de üst üste 6. galibiyet, 6-0 ile geldi

Ligde son yenilgisini 5 Şubat'ta Başakşehir'e karşı alan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 10 karşılaşmadan 9 galibiyet, 1 beraberlik çıkardı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 6-0 yenerken, bu sezon ilk kez üst üste 6 defa kazandı. 65 puana ulaşan Fenerbahçe, son 3 dış saha müsabakasında toplam 15 gol atarken, son 4 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

Avrupa kupaları yarışında fark açıldı

Ligde Fenerbahçe ile ikincilik yarışını kıyasıya sürdüren Konyaspor, konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerken, Başakşehir ise Hatayspor'u 3-0 ile geçti. Adana Demirspor, Alanyaspor ve Beşiktaş'ın haftayı mağlubiyetle kapatması ile puan farkı 5'e çıktı. Siyah-beyazlılar, evinde Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi ve Avrupa kupalarına katılımda yara aldı. Ligde üst üste 5 kez üç puan alarak hızla yukarılara tırmanan Antalyaspor, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Muleka'dan 10 maçta 11 gol

Beşiktaş karşılaşmasında bulduğu 2 golle takımının 3 puan almasında önemli rol oynayan Jackson Muleka, 10 maçta 11. golünü attı. 47 puana ulaşarak ligde rahat konuma gelen lacivert-beyazlılar, son 7 maçta 6 galibiyet elde etti.

Galatasaray İzmir'de yine kazandı

Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından bu hafta da Altay deplasmanında gol yemeden kazanan Galatasaray, üst üste 2. kez kazanırken, puanını da 47'ye yükseltti. Sarı-kırmızılılar, son deplasman galibiyetini yine İzmir'de Göztepe'ye karşı almıştı. (3-2)

Son 4 hafta puan farkı 10

Ligde 16. sırada yer alan Giresunspor, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olurken, 40 puanla son 4 haftaya 10 puanlık avantajla giriyor. Küme düşme hattında yer alan Altay, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor haftayı puansız kapatırken, Göztepe ise Gaziantep'ten 1 puanla döndü. Sarı-kırmızılılar 10 maç sonra puanla tanıştı. 17. Altay ve 18. Çaykur Rizespor'un önümüzdeki hafta puan kaybı yaşaması halinde küme düşmeleri kesinleşecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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