Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçtaki gol için yapılan ofsayt tartışmasında yorumcular hakeme yüklendi - Son Dakika
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Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçtaki gol için yapılan ofsayt tartışmasında yorumcular hakeme yüklendi

08.05.2023 09:37
Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçtaki gol için yapılan ofsayt tartışmasında yorumcular hakeme yüklendi

Giresunspor ile 1-1 biten maçın ardından Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Ofsayt tartışmalarının yapıldığı Karadeniz ekibine 1 puanı getiren golü, yayıncı kuruluşun hakem yorumcuları değerlendirdi. Szalai'nin topa bilinçli bir müdahale yapamadığı için ofsayt çizgisinin çekilmesi gerektiğini ifade eden yorumcular, VAR odasında çizgi çekilmediği ve hakem uyarılmadığı için pozisyonun ofsayt olup olmadığını bilemediklerini söylerken, hatanın sezona damga vurduğunu söyledi.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası çok tartışılan Karadeniz ekibinin golünü beIN Sports'un hakem yorumcuları değerlendirdi.

OFSAYT ÇİZGİSİ ÇEKİLMEDİ

Savunma arkasına atılan topta Szalai baskı altında topla oynamaya çalıştı ve pozisyonun devamındaki aksiyonda Giresunspor beraberliği yakalayan golü buldu. VAR, Szalai'nin topla oynadığını düşünerek ofsayt çizgisi çekmedi ancak hakem yorumcuları çizginin çekilmemesini büyük bir hata olarak değerlendirdi.

"SEZONA DAMGA VURAN 3-4 HATADAN BİRİ"

Deniz Çoban yaptığı yorumda, "Peşinen şu fikrimi söylemek istiyorum, bu pozisyonda VAR odasında yapılan hatanın, bu sezona damga vuran 3-4 hatadan biri olduğunu düşünüyorum. Ben o fikirdeyim. Vurulduğu anda iki oyuncunun ofsayt olma ihtimali var. Yardımcıya yakın olan ofsayt diye biliyoruz ama o da çizgiye muhtaç. Ama diğer iki oyuncu 9 ve 7 numaralı oyuncular için "ofsayt değil" deme şansımız yok. Top vurulduğu anda, 9 ve 7 numaralı oyuncular ofsaytta olabilir. Hatta yardımcının önündeki oyuncu da çizgiye muhtaç. O da belki ofsayt çıkabilir. Szalai'nin çok üzerinde, kontrolü pek mümkün olmayacak şekilde geliyor top. Yardımcı hakemin önünden koşan oyuncu, 7 numaralı oyuncu topa doğru hareketleniyor. Szalai de bu topu savuşturmak istiyor. Kaliteli olmayan bir vuruş yapıyor. Buna yeni değişen kurala göre, bilerek oynama dememiz mümkün değil. O top, ofsayt olma ihtimali olan 7 numaralı oyuncuya gidiyor. 7 numaralı oyuncunun asistiyle de Giresunspor golü kazanıyor. Burada VAR'a düşen bu bir bilerek oynama değil, bu bir sekme yorumu yapıp buraya bir çizgi çizmeliydi." dedi.

"ÇİZGİ ÇEKİLMELİYDİ"

Bülent Yıldırım ise, "Szalai'nin topa temasından sonra ofsayt ihtimalinin ortadan kalktığını düşündüler. Yanlış bir yorum oldu. Bu bilerek oynama mı, değil mi, bunun kararını VAR veremez. Subjektif bir karar olduğu için hakemi izlemeye yönlendirmek zorunda. Sainz ofsayt mı, değil mi, ben bunu bilmiyorum. Ama bilmeye hakkımız vardı. Çizgi çizilmeliydi." ifadelerini kullandı.

"CİDDİ ANLAMDA SIKINTI YARATACAK"

Diğer yorumculara katılan Seçim Demirel, "Kuralı zaten söylediniz. Uzatarak konuşmak istemiyorum. Bilerek oynama kriterlerine uygun bir pozisyon değil bu. Eğer ofsayt pozisyonunda bir oyuncu var, ofsayt olarak değerlendirilip golün iptali gerekiyordu. VAR çizgisinin çizilmemesi ciddi anlamda hata. Bu maç, ligin kaderini etkileyecek maçlardan birisi. Ciddi anlamda sıkıntı yaratacak." şeklinde konuştu.

Süper Lig'in kaderini değiştiren gol öncesinde ofsayt var mı? Yorumcuların hepsi aynı noktaya takıldı
Görüntü: beIN Sports
Süper Lig'in kaderini değiştiren gol öncesinde ofsayt var mı? Yorumcuların hepsi aynı noktaya takıldı
Görüntü: beIN Sports
Süper Lig'in kaderini değiştiren gol öncesinde ofsayt var mı? Yorumcuların hepsi aynı noktaya takıldı
Görüntü: beIN Sports
Süper Lig'in kaderini değiştiren gol öncesinde ofsayt var mı? Yorumcuların hepsi aynı noktaya takıldı
Görüntü: beIN Sports
YORUMLAR (1)
  • GÖKHAN KARABULUT: Atilla ayağının ucuyla dokunuyor ama topun yönü vs değişmiyor ve ofsayttaki adama gidiyor. Gol iptal olmalıydı. Ama bir Fenerbahçeli olarak düşmüş bir takımın karşısında 1-0 öne geçmişken oynanan daha doğrusu oynanamayan bu futbolu kabul etmiyorum. Bunu defalarca tekrarladı bu takım en son istanbulspor maçında oldu. Arkadaş 1-0 öne geçince maç bitmiyor. 2-3 atacaksın beraberliğe düşme riskini ortadan kaldıracaksın. o arada yersen de telafi edebilecek zamanın olacak. Bunu anlamak çok mu zor ya ! Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Giresunspor, Fenerbahçe, Karadeniz, Spor, Son Dakika

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