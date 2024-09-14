Süper Lig'de Transfer Hareketliliği

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Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini hareketli geçirdi.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2024-25 sezonu için birinci transfer ve tescil döneminde gerçekleştirdiği transferlerin sayıları ele alındı.

Ligde 24 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren sezonun ilk transfer ve tescil döneminde 16 kulüp, 159 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Kulüpler, yurt içinden 58, yurt dışından 101 olmak üzere toplamda 159 futbolcuyu kadrolarına katarken tahtası kapalı Adana Demirspor, Bellona Kayserispor ile Samsunspor transfer yapamadı.

Trabzonspor, kadrosuna kattığı 13 oyuncuyu da yurt dışından getirirken Kasımpaşa da yaptığı 6 transferi başka ülkelerden gerçekleştirdi.

Ligde yurt dışından en az transfer yapan ekip Eyüpspor oldu. Ligin yeni ekibi, kadrosuna kattığı 11 futbolcunun 10'unu Türkiye'deki başka kulüplerden transfer ederken yalnızca 1 oyuncuyu yurt dışından getirdi.

En fazla transferi Gaziantep FK yaptı

Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren ekip Gaziantep FK oldu.

Kırmızı-siyahlı takım, 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK'nın ardından 16 oyuncu alan TÜMOSAN Konyaspor, en fazla transfer yapan ikinci ekip oldu.

Trabzonspor, Bodrum FK ve Göztepe ise 13'er takviyeyle, bu iki takımı takip etti.

Kulüplerin transfer sayıları

Takımların aldığı futbolcu sayıları şöyle:

Kaynak: AA