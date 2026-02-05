Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

Süper Lig\'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu
05.02.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'e çıkmak isteyen Bodrum FK, zor günler yaşıyor. Öztürk ailesinin Bodrumspor'daki hisselerini satarak tüm sorumluluklarını devrettiklerini açıklamasının ardından Bodrum FK'da sular durulmadı. Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapamayan takım, yıldız oyuncularını da tek tek kaybetti. Bodrum FK'nin ilk 2 sıradaki takımlarla arasındaki puan farkı açıldı.

Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de mücadele ederek küme düşen, bu sezonda da Süper Lig'e çıkma yolunda en büyük favorilerden biri olan Bodrum FK'da kötü günler yaşanıyor.

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK KULÜBÜ BIRAKTI

Geride bıraktığımız haftalarda bir dönem Antalyaspor AŞ, denek ve Vakıf başkanlığı görevlerinde bulunan Öztürk ailesi, Bodrumspor'daki hisselerini satarak tüm sorumluluklarını tamamen devrettiklerini açıklamıştı. O günden bu yana Bodrum FK'da sular durulmadı.

ÖZTÜRK AİLESİ ÇEKİLDİ, OYUNCULAR GİTTİ

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapamayan Bodrum FK'da ayrılıklar üst üste geldi. Takımın yıldız oyuncularından Fredy Ribeiro, rakip takımlardan Çorum FK'ya, Dimitrov da yine rakip takım Amedspor'a gitti. Okita, Suudi Arabistan takımlarından Damac FC'ye transfer olurken, Musah Mohammed de bu sezon Süper Lig'deki performansıyla dikkat çeken Göztepe'ye imza attı. Takımda birkaç ayrılığın daha olabileceği konuşuluyor.

LİGDEKİ SON DURUMU

Sezonun büyük bölümünü ilk 3 içerisinde gösteren Bodrum FK, 23. haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 39 puanla beşinci sırada yer aldı. Yeşil-beyazlıların ilk 2 sıradaki rakipleriyle arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.

Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:24
Okan Tüysüz: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
Okan Tüysüz: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:11:00. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.