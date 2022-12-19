Galatasaray karşılaşmasında verdiği kararlarla tepki toplayan hakem geri döndü!

Deneyimli hakem Ali Palabıyık, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından ilk kez bir mücadelede düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Elemesi'ndeki salı günü yapılacak maçların hakemlerini açıkladı. Uzun zamandır maç verilmeyen hakem Ali Palabıyık, Kasımpaşa-Ümraniyespor karşılaşmasına atandı. Palabıyık'ın düdük çalacağı karşılaşma, 20 Aralık Salı günü saat 13.00'te Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçında düdük çalan Ali Palabıyık'a o tarihten bu yana maç verilmemişti. Yönetimyle o karşılaşmada sarı-kırmızılı camianın büyük tepkisini çeken Palabıyık, Galatasaray aleyhine 2 kırmızı kart vermiş ve sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği maçı 2-2'lik skorla tamamlamıştı.
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