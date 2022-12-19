Galatasaray karşılaşmasında verdiği kararlarla tepki toplayan hakem geri döndü! - Son Dakika
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Galatasaray karşılaşmasında verdiği kararlarla tepki toplayan hakem geri döndü!

19.12.2022 16:49

Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 biten Galatasaray-Alanyaspor maçında verdiği kararlarla sarı-kırmızılı camianın tepkisini toplayan hakem Ali Palabıyık, o günden bu yana ilk kez bir karşılaşmaya atandı. Tecrübeli hakem, Türkiye Kupası'nda oynanacak Kasımpaşa-Ümraniyespor maçını yönetecek.

Deneyimli hakem Ali Palabıyık, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından ilk kez bir mücadelede düdük çalacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA GÖREVLENDİRİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Elemesi'ndeki salı günü yapılacak maçların hakemlerini açıkladı. Uzun zamandır maç verilmeyen hakem Ali Palabıyık, Kasımpaşa-Ümraniyespor karşılaşmasına atandı. Palabıyık'ın düdük çalacağı karşılaşma, 20 Aralık Salı günü saat 13.00'te Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

GALATASARAY MAÇINDAKİ KARARLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçında düdük çalan Ali Palabıyık'a o tarihten bu yana maç verilmemişti. Yönetimyle o karşılaşmada sarı-kırmızılı camianın büyük tepkisini çeken Palabıyık, Galatasaray aleyhine 2 kırmızı kart vermiş ve sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği maçı 2-2'lik skorla tamamlamıştı.

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Ali Palabıyık, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray karşılaşmasında verdiği kararlarla tepki toplayan hakem geri döndü! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray karşılaşmasında verdiği kararlarla tepki toplayan hakem geri döndü! - Son Dakika
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